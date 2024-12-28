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После слов Медведева о наказании Европы Украина должна забыть о ЕС – Меркурис

После слов Медведева о наказании Европы Украина должна забыть о ЕС – Меркурис

После слов Медведева о наказании Европы Украина должна забыть о ЕС – Меркурис AlexCoderПосле слов Медведева о наказании Европы Украина должна забыть о ЕС – Меркурис AlexCoder Многим европейцам надоело происходящее Известный в Британии аналитик Александр Меркурис, комментируя последние события на международной арене, подчеркнул, что процесс расширения Европейского союза полностью и окончательно завершился, и Украине следует отказаться от надежд на вступление в организацию.

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Комментарии
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Eduard
Дело не в ЕС,но и в НАТО куда автоматом Украину засунут,а там и базы военнве.Это &quot;нож в спину&quot;!
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19 час.

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