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Царьград

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CNBC: Гэвин Ньюсом ускорил работу над регулированием ИИ в Калифорнии

CNBC: Гэвин Ньюсом ускорил работу над регулированием ИИ в Калифорнии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, ускоряющий разработку мер регулирования ИИ. CNBC сообщает, что Ньюсом рассматривает участие в выборах 2028 года, выступая за строгое регулирование ИИ.

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