НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

"Мы нажмем кнопку раньше": Ищенко о ядерной эскалации и предупреждении Западу

"Мы нажмем кнопку раньше": Ищенко о ядерной эскалации и предупреждении Западу

Запад не хочет ядерной войны, но стремится победить Россию любой ценой. Поэтому он ищет способ навязать ей затяжной конфликт, используя свое демографическое превосходство, но без перехода к ядерному противостоянию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии