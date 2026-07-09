Запад не хочет ядерной войны, но стремится победить Россию любой ценой. Поэтому он ищет способ навязать ей затяжной конфликт, используя свое демографическое превосходство, но без перехода к ядерному противостоянию.
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