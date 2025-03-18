«Инспектор Гаврилов» вернётся на СТС 31 марта

Во втором сезоне сериала производства START обаятельного афериста ждут новые испытания. Ведь в город приезжает старый друг настоящего начальника ОМВД31 марта в 19:00 на СТС стартует телепремьера второго сезона комедийного хита «Инспектор Гаврилов» (16+), в котором харизматичный бандит в исполнении Виктора Добронравова продолжает выдавать себя за начальника ОМВД в Усть-Шахтинске.