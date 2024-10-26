Более 2,5 тысяч сотрудников занимаются пожарно-спасательным спортом в МЧС России

26 октября отмечается 87-летие с момента возникновения пожарно-спасательного спорта, объединяющего в себе высокий уровень физической подготовки и профессиональных навыков, необходимых для спасателей и пожарных в ежедневной работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии