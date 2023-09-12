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Владислав Радимов: «Сыграем на «Газпром Арене», если Некит споет «Красную помаду» вживую!»

Ранее основатель 2D заявил, что его команде игра с «ЧП» была бы интересна только в том случае, если она пройдет на «Газпром Арене».

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