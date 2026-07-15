На ремонт двух федеральных трасс в Алтайском крае направят 1,2 млрд рублей

Самый крупный контракт касается федеральной трассы А-321 Барнаул — Павловск —граница с Республикой Казахстан В Алтайском крае планируют отремонтировать несколько участков федеральных трасс А-321 и А-322, ведущих от Барнаула к границе с Казахстаном.