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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На ремонт двух федеральных трасс в Алтайском крае направят 1,2 млрд рублей

На ремонт двух федеральных трасс в Алтайском крае направят 1,2 млрд рублей

Самый крупный контракт касается федеральной трассы А-321 Барнаул — Павловск —граница с Республикой Казахстан В Алтайском крае планируют отремонтировать несколько участков федеральных трасс А-321 и А-322, ведущих от Барнаула к границе с Казахстаном.

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