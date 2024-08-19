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Из-за новых правил в России скоро возможен дефицит таксистов

Из-за новых правил в России скоро возможен дефицит таксистов

Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», представляющий интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сдвинуть дату вступления в силу нового требования по отрасли – к 1 сентября таксисты должны оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

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