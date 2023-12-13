Спорттовары иностранных брендов могут существенно подорожать

Перезапуск магазинов в России ведущих брендов может привести к росту стоимости спортивных товаров до 50% относительно прошлых лет, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего директора, главу ретейл-департамента CORE.
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