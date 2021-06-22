В Севастополе заявили, что ливни заплнили местное водохранилище на год вперед

Благодаря сильным дождям, которые прошли в аннексированном Крыму на прошлой неделе, питающее Севастополь Чернореченское водохранилище увеличилось до 50 млн кубометров, чего хватит более чем на год без учета других источников и новых притоков.
Благодаря сильным дождям, которые прошли в аннексированном Крыму на прошлой неделе, питающее Севастополь Чернореченское водохранилище увеличилось до 50 млн кубометров, чего хватит более чем на год без учета других источников и новых притоков.
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