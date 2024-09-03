IL Fatto Quotidiano, Италия. Россия сильна и добьется целей на Украине. Трампу нечего предложить Путину

Обещание Трампа остановить украинский конфликт за один день нереально, считает политолог Орсини. Россия становится всё сильнее, поэтому никакое предложение экс-президента не заставит Путина отказаться от своей цели — демилитаризации Украины.
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