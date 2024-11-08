📹⚡️Редкий объективный контроль поражения замаскированного миномётного расчёта ВСУ малозаметным БПЛА-"камикадзе" "Черника-2", являющимся модификацией дрона "Черника-1".
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📹⚡️Редкий объективный контроль поражения замаскированного миномётного расчёта ВСУ малозаметным БПЛА-"камикадзе" "Черника-2", являющимся модификацией дрона "Черника-1".