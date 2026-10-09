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Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников

Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 украинских беспилотников. «Силами ПВО Минобороны отражена атака 15 БПЛА», — написал он в MAX.

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