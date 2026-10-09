Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 украинских беспилотников. «Силами ПВО Минобороны отражена атака 15 БПЛА», — написал он в MAX.
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