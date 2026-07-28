Премьер Молдавии объявил режим тревоги из-за дефицита топлива

Премьер Молдавии Василе Тофан объявил режим тревоги на 30 дней из-за дефицита топлива. Обстрелы порта Новороссийска и трудности на Дунае ограничили экспорт нефти из Казахстана, что создало кризис снижения поставок дизельного топлива в регионе.
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