Премьер Молдавии объявил режим тревоги из-за дефицита топлива

Премьер Молдавии Василе Тофан объявил режим тревоги на 30 дней из-за дефицита топлива. Обстрелы порта Новороссийска и трудности на Дунае ограничили экспорт нефти из Казахстана, что создало кризис снижения поставок дизельного топлива в регионе.