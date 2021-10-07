Антимонопольная служба Нидерландов признала правила Apple, требующие от разработчиков приложений использовать исключительно её платёжную систему, антиконкурентными.
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