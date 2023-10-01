Мощный ливень парализовал Нью-Йорк

Мощный ливень словно в фильмах-катастрофах обрушился на мегаполис Нью-Йорк, вывел из строя несколько линий метро и пригородные поезда, заставил водителей застрять на автомагистралях, затопил подвалы и стал причиной закрытия терминала в аэропорту Ла-Гуардия.
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