Николай Платошкин с юмором, но достаточно жестко отреагировал на полет Юлии Пересильд в космос

Театр абсурдаПрогрессНиколай Платошкин с юмором, но достаточно жестко отреагировал на полет Юлии Пересильд в космос автор - Шурави Вояж Какой замечательный кадр ценой в 2,5 млрд рублей. Фото Яндекс.Вернуться к статье3715НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей Иванычвсе платошкины имбицилы-каждый раз в этом убеждаюсь всё больше.ВБВячеслав БелослюдовПравильно, в знак протеста не ходите в кино! Идите лес валить! Ведь некому!ВКВиктор КаменскийНекому или нечего!?Игорь ТихоновСкоро будет и нечего.. Вот Минсельхоз сдаст в аренду китаю МИЛЛИОН гектаров земли...Алексей ПИМЕНОВБРАВИССИМО.Евгений ГоголевПо новым данным Путин пообещал тов. Си 1миллиард га. Россия, это страна, где лесные угодия увеличиваются, каждый год. Методичку поменяйте.ВКВиктор КаменскийОднако Украину скоро догоним,все артисты,певцы и шуты.Житель Земли МакаренковВсё думал, а когда де комуняки вставят свой сарказм в полёт киногруппы.Игорь ТихоновДа какой ты житель земли.. Так, гавкнул с закрытой странички.. У вас, "жителей земли", как всегда, нет ни одного аргумента в подтверждение, только и можете, как отец Федор, через замочную скважину кричать "Сам дурак".Житель Земли МакаренковА тебе ещё не проснувшись и не почесав яйцо надо кого-то оскорбить, иначе день будет потерян? Была куча разъяснений, что эти деньги перетекли из одного гос кармана в другой гос карман, но вы тупые идолопоклонники зюгано-рашко-платошкиных не интересуетесь такими вещами.Игорь ТихоновГорько и обидно, когда у руля космических программ стоят Рогозины, под чутким руководством которых космическая программа провалена, больше трети задач не выполнено (см. выступление Путина!!!)! Абсолютно прав Платошкин, как и всегда!Евгений ГоголевГорбачёв=Плотва.ВПВячеслав ПутилинЭто глупый, никому не нужный, кроме Эрнста и Рогозина полет ...ВПВячеслав ПутилинХочется просить: вообще кому пришла в голову идея этого глупого полета.. Юмор и сарказм Нимколая Платошкина одобряю ...БагираКакой юмор у Плутошкина? Базарная брань по поводу всего, что происходит хорошего в современной России. Всё, что несёт Плутошкин, не имеет никакой связи с реальностью. Видимо сказывается ранение на путинских фронтах.😄 Слушаешь его и диву даёшься, - как он был дипломатом при таком махровом хамстве? Впрочем, уголовный мир всегда был социально близок коммунистам, а нормальные люди были врагами.Игорь ТихоновВ мультике Багира была умная и мудрая...Игорь ТихоновВ мультике Багира была умной...Сергей СенютаВрагами коммунисты всегда были для фашистов.Хороши ваши нормальные люди,читаешь и диву даёшься.ВПВячеслав ПутилинЭто даже хуже ТЕАТРА АБСУРДОВ ...вага карлитоШуты в балаган превращают все вокруг ибо креативность их так и прет как паровоз! Им места мало на земле им подавай космос! Лучше бы деньги потраченные таким образом пустили на лечение детей и прекратили бы практику собирания со всего мира по крохам в то время как некоторые жиреют как коты !Алексей ПИМЕНОВМУДАЗВОН твой платошкин. Энтот огрызок двадцатого века скоро превратиться в прах со смердячими червями. бррр.Александр БеляевВиктор Козодоеввсе верно и правильноПЭПитер ЭскляновСистема правления в России сложилась как во Франции в годы правления Луи-Филипп I. короля Франции (1830-1848), Этот король прославился тем, что выражал интересы банкиров, промышленников. Но народу Франции это надоело и он смел этот режим. И в России национальными богатствами распоряжается один человекVladimir TsvetkovОчередная победа России в космосе! Урааа!!!! А кино тоже не буду смотреть!НАНаталья АндросоваЕсли честно,то все эти передачки про полёт в космос сильно раздражают. Действия,деньги девать некуда правительству и Рогозину,захотелось потусоваться. Каждый день показывают больных детей,пенсионеры задыхаются от нищеты. И космос-это что:игрушки?ЭБЭдуард БелозеровРоссия богатая страна и может себе позволить шлюху космонавтам отправить. Остальное все чепуха, кому эти дети больные нужны и пенсии, это все так мелко для нынешних специалистов во власти.ЛЛавровПолностью поддерживаю Николая Платошкина, думаю, что уже давно надо гнать руководство Роскосмоса поганой метлой, Космос не игрушка для пиара, есть много проблем и задач, которые надо решать науке в космосе, а вместо этого Роскосмос распыляет наши деньги на пиар клоунов и скоморохов, а куда смотрит ГД и Кремль с Белым домом?????Владимир ДомнинАвтор и Платошкин - очернители наших достижений. И с Белкой сравнение некорректное. Почему забыли, что за время реализации программы "Бион" в космос летало 12 человекообразных обезьян. Правда, они выполняли важную исследовательскую миссию. Да и с повышением благосостояния граждан РФ тоже есть нюансы. Большая группа граждан повысят его. Например, Рогозин, Эрнст и иже с ними получат хорошую премию. А фильм будет обязательно номинирован на престижную премию первого канала и признан шедевром мирового уровня.ЛЛавровВаш комментарий очень скользкий, как у артистов, т.е. о многом и не о чем, мнение схоже с мнением определенной незначительной, но любящей и участвующей в отрасли пиара, группы населения. Такое скольжение далеко от чаяний и потребностей русского трудового человека.Игорь ТихоновАбсолютно правильно! И мы все будем гордиться, когда актриса и режиссер получат звание "Герой России"!!! Ну, а уж о повышении благосостояния и говорить нечего! Обязательно повысят! :) :) :)Игорь ТихоновДа Владимир просто прикалывается.. И к тому же он прав - премии получат очень не хилые..Владимир ДомнинСпасибо. Избавили от сложного объяснения.Елена Верия (Безденежных)А ведь прав... Деньги некуда девать по-видимому...СКСергей Ковалевс Платошкиным в этом вопросе солидарен. нерациональненько как-то. пытался представить, что сказал бы Королёв в своё время, найдись кто предложить ему запустить на орбиту подобную публику. не смог...ЕАЕвгений АлексеенкоСогласен с Платошкиным,дурь власти!Это Сергей Крикалев. Он выступил резко против съемок кино на орбите. Слово Платошкину: Выкинули 2 млрд на актрису. Жалко, что ли? А где-то на Алтае 8 400 пенсию получают. Правильно, они ж не актрисы. Могут и потерпеть. Ничего. Пусть на подножном корме сидят.СВСергей ВетерПлатошкин, а ты кто?Комментировать
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