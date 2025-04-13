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В дни KazanForum в столице РТ ограничат движение по улице Хади Такташа

В дни KazanForum в столице РТ ограничат движение по улице Хади Такташа

Фото: © «Татар-информ» В столице Татарстана частично перекроют улицу Хади Такташа в дни проведения Международного экономического форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в мае и Международного форума министров образования «Формируя будущее» в июне этого года.

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