В дни KazanForum в столице РТ ограничат движение по улице Хади Такташа

Фото: © «Татар-информ» В столице Татарстана частично перекроют улицу Хади Такташа в дни проведения Международного экономического форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в мае и Международного форума министров образования «Формируя будущее» в июне этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии