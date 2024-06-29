Поезда МЦД-4 будут ходить по измененному расписанию в выходные дни до 21 июля

По субботам и воскресеньям, 29 и 30 июня, а также 6, 7, 13, 14, 20 и 21 июля, поезда на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) будут ходить по измененному расписанию.