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Поезда МЦД-4 будут ходить по измененному расписанию в выходные дни до 21 июля

Поезда МЦД-4 будут ходить по измененному расписанию в выходные дни до 21 июля

По субботам и воскресеньям, 29 и 30 июня, а также 6, 7, 13, 14, 20 и 21 июля, поезда на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) будут ходить по измененному расписанию.

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