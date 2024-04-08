ФСБ задержала мошенников, причастных к хищению 7 млрд рублей у россиян

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лариса

Будто у нас в России таких же нет.Звонят,сбрасываю,проверяю в инете откуда звонок.С трёх разных телефонов,зарегистрированных в трёх разных регионах говорят один голос,из прокуратуры???Спросила-Почему телефоны разные каждый раз.Сказал,что в целях безопасности))))Добивалась узнать причину звонка.Оказывается я отравляла деньги в зону СВО.Ха-ха!Сказала,что карты нет и телефон кнопочный,при всём желании не отправила бы.Да и заработанных денег жалко,себе то не хватает.