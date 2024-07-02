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В Кении снова вспыхнули протесты

В Кении снова вспыхнули протесты

Новая волна протестов в Кении© Associated Press Протесты из-за законопроекта о повышении налогов во вторник снова начались в крупных городах Кении, власти задействовали бронетехнику, начали применять слезоточивый газ против протестующих.

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