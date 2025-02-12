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Петербургский дневник

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В «Зените» пообещали еще один трансфер этой зимой

В «Зените» пообещали еще один трансфер этой зимой

Об этом высказался Александр Медведев Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в интервью «РИА Новости» сказал, что фанатам сине-бело-голубых стоит ждать новых футболистов в команде до закрытия зимнего трансферного окна.

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