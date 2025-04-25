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Вучич готов принять саммит с участием Путина и Трампа

Вучич готов принять саммит с участием Путина и Трампа

Предлагается провести следующей весной в Белграде саммит с участием мировых лидеров. Включая Президента России Владимира Путина и его коллегу из США Дональда Трампа, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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