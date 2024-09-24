Кузьмичев ответил на вопрос, когда Батраков мог бы покинуть «Локомотив»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал, не хочет ли полузащитник железнодорожников Алексей Батраков последовать примеру Арсена Захаряна, который сразу был настроен на скорейший отъезд в Европу.
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