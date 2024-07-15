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Не знаешь русский — не примем в школу. Комментарий Георгия Бовта

Не знаешь русский — не примем в школу. Комментарий Георгия Бовта

Политолог считает, что, вместо того чтобы накладывать запреты, лучше воспользоваться зарубежным опытом, когда въезжающего в страну ребенка тестируют, несколько месяцев учат языку на специальных курсах, а затем он поступает в школуГлава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что дети мигрантов, поступающие на обучение в российские школы, должны обладать необходимым для обучения уровнем русского языка.

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ИИ
Иван Иванов
лучше воспользоваться опытом саудитов -поработал и домой,к семье....И не надо никого адаптировать....
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