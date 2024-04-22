Умаев: мобилизованные сыграли важную роль в отражении контрнаступления ВСУ

Мобилизованные россияне продемонстрировали, что являются мотивированным личным составом. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев.
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