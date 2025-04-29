С 1 мая изменятся правила вызова скорой помощи

Созданная почти 100 лет назад служба сегодня шагнула далеко вперед, но постоянно трансформируется. С 1 мая изменятся правила работы неотложки: мобильные бригады при поликлиниках будут работать с 8 утра до 8 вечера, а после 20:00 и в выходные дни - кареты скорой помощи, сообщает khabar.