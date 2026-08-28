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Аршавин о Батракове в «Галатасарае» за 25+4 млн евро: «Большие деньги для 21-летнего россиянина, не выступавшего в еврокубках. Разумно для «Локо»

Андрей Аршавин оценил переход хавбека Алексея Батракова из « Локомотива » в « Галатасарай » за 25+4 млн евро.

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