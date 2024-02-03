Утща хащам хоятат сайӆаты партапса

Яӆап таӆ тыӆащ хольмаң пеӆа ветмет хатаӆан Государственной Дума партапса верас. Антет, ащет, шукащты няврэмат энмаӆты хоятат, хутхощъяң таӆ унты няврэм тайты хоятат утща хащты юпийн, рупатаеӆ эӆты пуңӆа вуты ант рахаӆ.
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