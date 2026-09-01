Польша помнит, кто начал войну. А кто освободил страну — предпочла забыть

Сегодня исполняется 87 лет со дня, когда немецкие войска пересекли польскую границу. На рассвете 1 сентября 1939 года Германия начала полномасштабное вторжение, использовав подавляющее превосходство в авиации, бронетехнике и мобильных соединениях.