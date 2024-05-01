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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ´СПАСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ´.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ´СПАСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ´.

25 апреля 2024 года на базе пожарной аварийно-спасательной части №1 г.Бобруйска состоялось торжественная церемония награждения победителей и призеров городского конкурса детского творчества ´Спасатели глазами детей´.

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