Саммит ШОС в Бишкеке: что изменилось за 25 лет и что ожидается дальше (II) ﻿

Темир АЛИЕВ Часть I Что реально приняли на саммите Главный формальный итог – 28 документов. Из них 24 приняли и подписали главы государств, еще четыре – представители правительств и профильных ведомств.
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