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«ПСЖ» – «Монако»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Сафонова на первую победу в Лиге 1

4 сентября в матче 3-го тура Лиги 1 встретятся «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:05 мск.

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