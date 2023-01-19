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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Бахмут «стал огромной кровавой баней» для ВСУ, и предрек его скорое падение

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Бахмут «стал огромной кровавой баней» для ВСУ, и предрек его скорое падение

Бывший советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор заявил, что Бахмут (украинское название города Артемовска) «стал огромной кровавой баней» для Вооруженных сил Украины, и предрек скорое падение данного населенного пункта.

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