Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Готовится суперотряд Путина. Какая судьба ждет диаспоры, ставшие на преступный путь против России.

Готовится суперотряд Путина. Какая судьба ждет диаспоры, ставшие на преступный путь против России.

  Ситуация накаляется, по появившимся в сети слухам, что Кремль готовится к масштабной операции, которая может затронуть не только преступные группировки, но и обычных мигрантов, оказавшихся в России.

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Комментарии
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ИР
Ирина Рукина
Дай Бог, чтобы эти меры были в должной мере реализованы! Иначе мигрантский криминал и преступность захлестнут Россию. Над этой темой (наводнение России малообразованными и некультурными мигрантами) много лет и весьма активно работают бритиши.
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2 час.
валерия
&quot;...как заявляет первый заместитель главы МВД, в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов, и большая часть из них — женщины и дети...&quot;  Очень полезные и незаменимые специалисты!!! Нахлебники, отнимающие у граждан России  места в детсадах, школах, поликлиниках.... И за все эти блага плюют откровенно на местное население.  Давно пора принимать  серьезные( а не на бумаге) меры по очищению России от  наплыва этих &quot; бывших братьев и сестер&quot;.
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1 час.
vladstamp
Давно надо было зачищать мигрантов!!!
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4 мин.
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