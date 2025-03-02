Готовится суперотряд Путина. Какая судьба ждет диаспоры, ставшие на преступный путь против России.

Дай Бог, чтобы эти меры были в должной мере реализованы! Иначе мигрантский криминал и преступность захлестнут Россию. Над этой темой (наводнение России малообразованными и некультурными мигрантами) много лет и весьма активно работают бритиши.

валерия

"...как заявляет первый заместитель главы МВД, в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов, и большая часть из них — женщины и дети..." Очень полезные и незаменимые специалисты!!! Нахлебники, отнимающие у граждан России места в детсадах, школах, поликлиниках.... И за все эти блага плюют откровенно на местное население. Давно пора принимать серьезные( а не на бумаге) меры по очищению России от наплыва этих " бывших братьев и сестер".