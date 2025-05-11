Путин: Киев понес большие потери, нарушив перемирие перед Днем Победы

Очень большими военными потерями закончились нарушения трехдневного перемирия для киевского режима, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги работы с 7–10 мая перед СМИ, 11 мая сообщает пресс-служба президента РФ.
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