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Zero Hedge

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Most US Workers Fear Obsolescence In AI Era, Experts Say Adaptation Goes Beyond Tech

Most US Workers Fear Obsolescence In AI Era, Experts Say Adaptation Goes Beyond Tech

Most US Workers Fear Obsolescence In AI Era, Experts Say Adaptation Goes Beyond Tech Authored by Mary Prenon via The Epoch Times, Just as "The Obsolete Man," which aired in 1961, depicted a future society in which technology had rendered certain professions obsolete, a recent survey showed that, as AI reshapes the workplace, most U.

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