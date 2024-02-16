Полиция задержала пенсионера-извращенца за показ непристойных фото школьникам Приморья

В поимке 74-летнего извращенца силовикам помогли блогеры и администраторы соцсетей.В городе Артем в Приморском крае удалось найти и задержать пенсионера-извращенца, который во время прогулок по родному городу показывал несовершеннолетним «взрослые» фото.