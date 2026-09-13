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Команду Ф2 оштрафовали из-за платья дочери Хуан-Пабло Монтойи

Команду Ф2 оштрафовали из-за платья дочери Хуан-Пабло Монтойи

Команду Ф2 оштрафовали из-за платья дочери Хуан-Пабло МонтойиСоцсетиКоманда Prema получила штраф в размере €500 на этапе Формулы 2 в Мадриде из-за сестры своего пилота Себастьяна Монтойи.

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