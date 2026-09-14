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Царьград

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"Понятия не имею": Вассерман рассказал о прекращении общения с живущим на Украине братом

"Понятия не имею": Вассерман рассказал о прекращении общения с живущим на Украине братом

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал о том, что после начала боевых действий полностью прекратил общение с родным братом, который продолжает жить в Одессе.

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