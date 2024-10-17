Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года увеличился на 9 процентов

Бишкек, 16 октября /Синьхуа/ -- Объем внешней и взаимной торговли Кыргызстана товарами в период с января по август 2024 года составил 10,6 млрд долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 9 проц.