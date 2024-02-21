Список подлежащих изъятию книг потерял свою актуальность

АКИТ: список книг, которые подлежат изъятию, не имеет отношения к реальности Разработанный в России список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), потерял свою актуальность.