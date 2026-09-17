Екатеринбургские врачи спасли пенсионерку с тяжелыми травмами после ДТП

Екатеринбургские врачи спасли 81-летнюю пациентку после наезда авто. Ее доставили в городскую больницу № 36 с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными переломами ребер с обеих сторон, ушибом легкого и переломом грудины, осложненным переломом позвоночника и крестца, переломами со смещением левой плечевой кости и правой ключицы.
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