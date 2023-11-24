Ubisoft назвала “технической ошибкой” появившуюся в играх серии Assassin's Creed рекла...

Ubisoft назвала “технической ошибкой” появившуюся в играх серии Assassin's Creed рекламу — не все поверилиКомпания Ubisoft заявила, что появившаяся на этой неделе всплывающая реклама у некоторых игроков последних частей Assassin’s Creed возникла по причине “технической ошибки”.