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Царьград

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РФ увеличила долю поставок минтая в ЕС до 51% к концу июля

РФ увеличила долю поставок минтая в ЕС до 51% к концу июля

Рыбный союз сообщает: Россия закрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе минтая на рынок ЕС, увеличив долю до 51%.

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