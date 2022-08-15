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Захарова сравнила реакцию Белого дома на обыски в поместье Трампа и заявления по делу баскетболистки Грайнер

Захарова сравнила реакцию Белого дома на обыски в поместье Трампа и заявления по делу баскетболистки Грайнер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Белый дом не комментирует обыски у экс-президента США Дональда Трампа, но ставит под сомнение слова осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер.

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