Летчики ЕЛЦ Поморья выполняют контрольно-проверочные полеты

В Архангельской области продолжается подготовка к пожароопасному сезону. На этой неделе летчики-наблюдатели Единого лесопожарного центра в рамках повышения квалификации приступили к выполнению контрольно-проверочных полетов.
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