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Тренер Гладилин заявил, что фаворитом в группах Кубка России можно назвать только "Зенит"

Тренер Гладилин заявил, что фаворитом в группах Кубка России можно назвать только "Зенит"

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в комментарии "Газете.Ru" оценил прошедшую жеребьевку Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России и заявил, что однозначных фаворитов в сложившихся группах выделить сложно.

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