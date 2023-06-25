Тренер Гладилин заявил, что фаворитом в группах Кубка России можно назвать только "Зенит"

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в комментарии "Газете.Ru" оценил прошедшую жеребьевку Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России и заявил, что однозначных фаворитов в сложившихся группах выделить сложно.
Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в комментарии "Газете.Ru" оценил прошедшую жеребьевку Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России и заявил, что однозначных фаворитов в сложившихся группах выделить сложно.
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