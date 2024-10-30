Сенатор Карякин: Результаты выборов в США не изменят отношения с РФ

Член Совфеда Российской Федерации Сергей Карякин проинформировал о том, что итог президентской гонки Соединённых Штатов Америки никак не скажется на напряжении, которое заметно во взаимоотношениях Вашингтона и Москвы.
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