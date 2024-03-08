НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Рэп-трек Промеса, 840-й гол Овечкина, Майк Тайсон подерется с Джейком Полом, СКА снова обыграл «Торпедо», «Карабах» едва не победил «Байер», четверной аксель Дикиджи и другие новости

1. В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Байер» отыгрался с 0:2 против «Карабаха» благодаря голам Виртца и Шика (2:2) и продлил беспроигрышную серию до 35 матчей, «Ливерпуль» разгромил «Спарту» (5:1), «Рома» крупно обыграла «Брайтон» (4:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх