Рэп-трек Промеса, 840-й гол Овечкина, Майк Тайсон подерется с Джейком Полом, СКА снова обыграл «Торпедо», «Карабах» едва не победил «Байер», четверной аксель Дикиджи и другие новости

1. В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы «Байер» отыгрался с 0:2 против «Карабаха» благодаря голам Виртца и Шика (2:2) и продлил беспроигрышную серию до 35 матчей, «Ливерпуль» разгромил «Спарту» (5:1), «Рома» крупно обыграла «Брайтон» (4:0).
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